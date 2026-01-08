تباين أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأسبوع

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الخميس:

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-البورصة المصرية تربح 6 مليار جنيه

-ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفعت بورصات السعودية، مسقط وتباينت مصر وتراجعت قطر ،الكويت، الإمارات والأردن.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الخميس 8 يناير 2026.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار 18.09 نقطة، ليصل إلى مستوى 10473.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 183شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (46.54) نقطة، ليصل إلى مستوى (23538.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 6126 نقطة مرتفعًا 26.3 نقطة وبنسبة 0.43% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6099.70 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 52 مليونًا و699 ألفًا و412 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 0.5%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 52 مليونًا و421 ألفًا و628 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.142%، عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 32.93 مليار ريال عماني.

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.991تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (69.4) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.4 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 41856.76 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.65% ليبلغ 12941.85 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.55% ليبلغ مستوى 17218.46 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

تراجعت أسواق المال الإماراتية خلال نهاية تعاملات الخميس، إذ أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 6252.99 نقطة، مرتفعاً بمقدار 4.43 نقطة وبنسبة 0.071%، ليصل إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً.

ووفق بيانات التداول، شهدت الجلسة تداولات نشطة حيث بلغ الحجم الكلي 196.103 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 734.059 مليون درهم، ناتجة عن تنفيذ 14.167 ألف صفقة. وشملت التداولات ارتفاع 13 شركة، وانخفاض 30 شركة، بينما ثبتت أسعار 10 شركات.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الخميس نحو 1.009.073 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.010.299 تريليون درهم المسجلة بنهاية جلسة أمس؛ ليسجل السوق بذلك تراجعاً في القيمة السوقية الإجمالية قدره 1.226 مليار درهم، وذلك على الرغم من وصول المؤشر العام إلى مستويات قياسية نتيجة التباين في أداء الأسهم القيادية والضغوط البيعية التي طالت 30 شركة.

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع طفيف بنسبة 0.075%، لينهي الجلسة عند مستوى10040.27 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره7.56 نقطة عن إغلاقه السابق.

وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.105 مليار درهم، ناتجة عن تداول 422.416 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17.344 ألف صفقة إجمالية.

سجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات اليوم الخميس نحو 3.010 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3.126 تريليون درهم المسجلة بنهاية جلسة أمس. وبذلك سجل السوق انخفاضاً في قيمته السوقية الإجمالية بمقدار 116.142 مليار درهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 92.45 نقطة، أي بنسبة 0.84%، ليصل إلى مستوى 10969.33 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 130 مليونًا و201 ألف و229 سهمًا، بقيمة 351 مليونًا و386 ألفًا و468.723 ريالًا قطريًا، عبر تنفيذ 24013 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 657 مليارًا و731 مليونًا و640 ألفًا و14.590 ريالًا، مقابل 663 مليارًا و673 مليونًا و200 ألف و224.376 ريالًا، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 21.76 نقطة بنسبة 0.25%، ليبلغ مستوى 8838.08 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 285.4 مليون سهم عبر 19763 صفقة نقدية بقيمة 76.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 34.84 نقطة بنسبة 0.43% ليبلغ مستوى 8157.33 نقطة من خلال تداول 123.6 مليون سهم عبر 10925 صفقة نقدية بقيمة 23.7 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19.66 نقطة بنسبة 0.21% ليبلغ مستوى 9443.72 نقطة من خلال تداول 152.7 مليون سهم عبر 8838 صفقة بقيمة 53 مليون دينار.

بدوره، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2.53 نقطة بنسبة 0.03% ليبلغ مستوى 8641.58 نقطة من خلال تداول 88.5 مليون سهم عبر 6002 صفقة نقدية بقيمة 17 مليون دينار.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.21%، لتصل إلى مستوى 3553.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3142 صفقة.

