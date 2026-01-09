ريهام عبد الغفور تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة ريهام عبدالغفور والدها الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريهام عبد الغفور : كل يوم وكل ساعة وكل دقيقه وكل لحظه بفكر قد ايه أنا محظوظة إن ربنا اداني أب بالعظمة دي ربنا يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة.

علي الجانب الاخر أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف.

كما أكدت في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وجميع تداعياتها حتى نهايتها القانونية.

وأعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبد الغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.