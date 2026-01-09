خبير أمراض جلدية: الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه

قالت الدكتورة فيكتوريا عنيني، أخصائية الأمراض الجلدية، إن فروة الرأس تشبه في طبيعتها بشرة الوجه، لكن مع وجود غطاء الشعر، وهو ما يمنح فروة الرأس خصوصية، حيث يقوم الشعر بحماية الجلد، بينما يقوم الأخير بإفراز مادة دهنية ترطب وتحمي البشرة.

وتابعت الدكتورة فيكتوريا عنيني، أخصائية الأمراض الجلدية، في مداخلة عبر «زووم» خلال برنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين عساس، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الغسل المتكرر للرأس يزيل المادة الدهنية التي تحمي فروة الرأس، ما يسبب جفافًا ينتج عنه تقصف الشعر.

وأشارت الدكتورة فيكتوريا عنيني، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن عدد مرات غسل الشعر يتحدد بعد معرفة طبيعة فروة الرأس، سواء كانت جافة أم دهنية، إضافة إلى حالتها في فصلي الصيف والشتاء.

وأكدت على أن غسل الشعر مرتين أسبوعيًا في فصل الشتاء يُعد عددًا كافيًا للحفاظ على صحة فروة الرأس، بينما في فصل الصيف يُفضل غسل الشعر يومًا وتركه يومًا، مع الحفاظ على إبقاء المادة الدهنية في فروة الرأس، لحماية الشعر من التلف.