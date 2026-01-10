قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سر غريب.. لهذا السبب الحليب يروي أكتر من الماء في الشتاء

الحليب والماء
الحليب والماء
هاجر هانئ

يمكن أن يكون الحليب أكثر ترطيبا من الماء، خاصة في فصل الشتاء عندما يرتفع خطر الجفاف. تظهر الدراسات أن الشوارد والبروتينات والدهون والسكريات الطبيعية تساعد في الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول وتقليل إنتاج البول ودعم استعادة العضلات. يوصي الخبراء بالحليب والأطعمة الغنية بالماء والمشروبات مثل ماء جوز الهند أو شاي الأعشاب للحصول على الترطيب اليومي الأمثل.

في فصل الشتاء، يصاب جسمك بالجفاف بشكل أسرع مما تتخيل. يحدث ذلك لأنك قد لا تشعر بالعطش في الطقس البارد. ومع ذلك، وفقا للخبراء، فإنه أمر خطير للغاية لأن الجفاف يمكن أن يهدد الحياة. وعندما يتعلق الأمر بالترطيب، عادة ما يكون الماء هو الخيار الذي لا يحتوي على تفكير، ولكن بعض الدراسات أشارت إلى أن الحليب قد يقوم بعمل أفضل بالفعل.

تقول بعض الدراسات، مثل تلك التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إن إنتاج البول أفضل عندما تشرب الحليب مقارنة بالماء أو المشروبات الأخرى مثل الماء الفوار أو الحليب كامل الدسم أو الحليب منزوع الدسم أو الكولا أو المشروبات الرياضية أو القهوة أو البيرة أو عصير البرتقال أو حتى الشاي. قدمت الدراسة مؤشر ترطيب المشروبات (BHI) - وهي أداة مصممة لمقارنة "فعالية المشروبات للحفاظ على حالة الترطيب".

وهكذا، وفقا ل BHI، يساعد الحليب في الحفاظ على الترطيب وتوازن السوائل بشكل أفضل من الماء.

لماذا يكون الحليب أفضل من الماء عندما يتعلق الأمر بالترطيب؟

يقول الخبراء إن الحليب يجب أن يكون هو وجهك عندما يتعلق الأمر بالترطيب لأنه مليء بالمغذيات الكبيرة والإلكتروليتات - وكلاهما يحتاجه جسمك ليعمل بسلاسة. أيضا، الحليب مليء بالسكريات الطبيعية والبروتينات والدهون، مما يبطئ إفراغ المعدة، ويحافظ على السوائل في جسمك لفترة أطول - مما يؤدي إلى تقليل إنتاج البول وتحسين توازن السوائل، خاصة بعد التمرين.

الحليب يدعم استعادة العضلات

يمكن أن يؤدي شرب الحليب قليل الدسم بانتظام إلى إعادة ترطيب أولئك الذين يمارسون الرياضة ويشاركون في الأنشطة الرياضية أكثر من الماء. بالإضافة إلى استبدال السوائل، يدعم الحليب أيضا تخليق بروتين العضلات ويوفر المغذيات الدقيقة. يقول الخبراء إن هذا أحد الأسباب التي تجعل بعض الرياضيين يختارون حليب الشوكولاتة بعد فترة طويلة أو تمرين شاق.
 

متى يجب عليك اختيار الحليب على الماء؟

على الرغم من أنه من المعتاد عموما شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا للترطيب، إلا أن الكمية التي يحتاجها جسمك تختلف تماما اعتمادا على عمرك ومستوى نشاطك وحالة الحمل والطقس. يحتاج بعض الأشخاص إلى ستة أكواب من السوائل فقط، بينما قد يحتاج آخرون إلى ما يصل إلى 12.

إذا اخترت الحليب على الماء، ضع في اعتبارك أنه يحتوي على سعرات حرارية وسكريات طبيعية أيضا. يحتوي كوب من الحليب منزوع الدسم، وهو الأدنى في السوق، على حوالي 90 سعرة حرارية، إلى جانب الكالسيوم وفيتامين د والبروتين.

طرق أخرى للحفاظ على الترطيب

تشمل بعض الطرق الأخرى للحفاظ على الترطيب بصرف النظر عن الماء والحليب استهلاك الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار والبطيخ والكرفس والخضر الورقية وشرب المشروبات مثل شاي الأعشاب أو ماء جوز الهند أو العصائر المخففة. يمكنك أيضا تناول الأطعمة المرطبة مثل الزبادي والجبن المنزلية والعصائر، والتي تضيف إلى حوالي 20 في المائة من كمية السوائل اليومية.

تشمل الخضروات والفواكه ذات المحتوى المائي العالي البطيخ والفراولة والشمام والبرتقال والخيار والكرفس والطماطم والكوسة والخس  والسبانخ. بعض الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها للترطيب هي الفواكه والخضروات المفرومة مثل الجزر أو الفلفل الحلو أو البطيخ لتناول وجبات خفيفة سهلة ومرطبة.

المصدر: times now news
 

الحليب الماء الترطيب العضلات

