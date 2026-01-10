بياض البيض أم البيض الكامل: أيهما أفضل لفقدان الوزن والدهون؟

يُعدّ كلٌّ من بياض البيض والبيض الكامل مغذيين، لكن بياض البيض أفضل لإنقاص الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية أقل ونسبة بروتين أعلى. أما البيض الكامل، فيُوفّر دهونًا صحية وفيتامينات وفوائد للقلب. ويقول الخبراء إنّ الاختيار بينهما يعتمد على الأهداف الصحية، فالبيض يُعزّز الشعور بالشبع، ونمو العضلات، وصحة العين، ويُوفّر فيتامين د.

يُعدّ البيض من بين أكثر الأطعمة الصحية التي يجب تناولها يوميًا. فبحسب الخبراء، إلى جانب البروتين، فهو غنيٌّ بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تُساعد على الحفاظ على اللياقة والصحة. مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يتردد الأشخاص في تناول البيضة كاملةً أو بياضها فقط. فبينما يُمكن استبدال البيضة الكاملة ببياضها، نظرًا لانخفاض سعراتها الحرارية ونسبة الكوليسترول فيها، يؤكد الخبراء أن صفار البيض غنيٌّ بالعناصر الغذائية الأساسية التي تُعزز صحة القلب والصحة العامة.

يمكن أن يكون كل من بياض البيض والبيض الكامل جزءًا مغذيًا من نظام غذائي متوازن - ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، فإن بياض البيض هو الخيار الأذكى.

لماذا ينبغي عليك تناول بياض البيض لإنقاص الوزن؟

يقول خبراء التغذية إن بياض البيض يحتوي على أقل من نصف سعرات البيضة الكاملة، وهو غني بالبروتين. لذا، يُعدّ خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن مع الحصول على البروتين الذي يحتاجونه. مع ذلك، يتميز البيض الكامل بفوائد إضافية لصحة القلب.

على الرغم من تباين نتائج الدراسات، تشير الأبحاث إلى أن تناول بيضة كاملة يوميًا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وانخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL). ويقلل ارتفاع مستوى الكوليسترول الجيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما أن البيض الكامل غني بالفيتامينات والمعادن والدهون المفيدة لصحة القلب.

يُعدّ بياض البيض مصدراً غنياً بالسيلينيوم والريبوفلافين، المعروف أيضاً بفيتامين ب2. يكاد بياض البيض يخلو من الدهون والكوليسترول، كما أنه منخفض السعرات الحرارية. يوجد معظم البروتين في البياض، لكن الصفار يُساهم أيضاً بجزء منه. يحتاج المرء إلى تناول بياض بيضتين تقريباً للحصول على نفس كمية البروتين الموجودة في بيضة كاملة.

فوائد صحية أخرى للبيض

لا ترفع البيض مستويات الكوليسترول، بينما تزود الجسم بجميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها. يُعد البيض الخيار الأمثل لوجبة الإفطار إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول.

تحتوي البيضة الكاملة أيضاً على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة لنمو العضلات. ومن فوائد تناول البيض الأخرى ما يلي:

مساعدة في تحسين بصرك

مع التقدم في العمر، يصبح الاهتمام بصحة العينين أمرًا بالغ الأهمية. يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي. كما أن البيض غني بفيتامين أ، الذي يقوي البصر.

إنها وجبة مشبعة

تناول البيض على الإفطار يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بفضل محتواه العالي من البروتين. سواءً تناولتَ عجة البيض على الإفطار أو بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة، يُمكن للبيض أن يُساعدك على الشعور بالشبع بعد الوجبات أو بينها.

مصدر ممتاز لفيتامين د

يُعدّ صفار البيض من بين الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د. ونظرًا لأن معظم الهنود يعانون من نقص طفيف أو متوسط ​​في فيتامين د، فإن إدراج البيض في النظام الغذائي اليومي يصبح أكثر أهمية. توفر حصة من بيضتين 82% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د، مما يجعلها مصدرًا قيّمًا لهذا الفيتامين الأساسي.

المصدر: timesnownews.