محافظ حلب: نطلب من النازحين عدم العودة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية حاليا

طلب محافظ حلب، من النازحين عدم العودة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية حاليا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الجيش السوري، السبت، انتهاء عملية التمشيط الأمني والعسكري في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، مؤكدًا بسط سيطرته الكاملة على الحي عقب أيام من الاشتباكات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وذكرت هيئة عمليات الجيش السوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن القوات المنتشرة داخل الحي باتت جاهزة للتعامل مع أي طارئ، داعية المدنيين إلى التواصل المباشر مع العناصر العسكرية في الشوارع للإبلاغ عن أي تحركات أو وجود لعناصر تابعة لـ«قسد».

وأكدت الهيئة أن الجيش باشر مهامه في ترسيخ السيادة الوطنية، متعهدًا بالتعامل الحازم مع أي مصدر لإطلاق النار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وحماية السكان.







