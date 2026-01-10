3 سنوات سجنا.. سقوط عصابة سرقة بطاريات أبراج المحمول بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات أبراج المحمول، بالحبس ثلاث سنوات لكل متهم، وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم بسرقة بطاريات تابعة لشركة «أورانج مصر للاتصالات»، والمستخدمة في دعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق بمدينة شرم الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 أبريل 2025، أثناء تفقد النقيب كريم سكر، رئيس مباحث نقطة الرويسات، الحالة الأمنية بمنطقة الخردة بشرم الشيخ، حيث أثار توقف سيارتين على جانبي الطريق الشك والريبة. وبفحصهما، تبين استقلال السيارة الأولى ربع نقل رقم «ط.ط.ب 8542» لكل من محمد .م.إ.ع (35 عامًا) سائق، وإبراهيم ص.م.ز (26 عامًا) سائق ومدير تشغيل حركة سيارات، ومقيمين بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبصندوقها 14 بطارية كبيرة الحجم وشنيور كهربائي.

كما كشفت المعاينة أن السيارة الثانية نقل رقم «ط.ن.م 7193 الإسماعيلية» كان يقودها هشام .ح.غ.ع (21 عامًا) حلاق، وبرفقته عادل .ع.ع (29 عامًا) سائق، ومقيمان بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 10 بطاريات كبيرة الحجم. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة بطاريات أبراج المحمول التابعة لشركة «أورانج»، وبيعها لأحد تجار الخردة بمحافظة الإسماعيلية، وتقاسم حصيلة البيع فيما بينهم.

وأقر المتهمون بأن البطاريات المضبوطة جرى الاستيلاء عليها من أبراج الاتصالات بمنطقة مدسوس على طريق شرم الشيخ – دهب، وهو ما تسبب في تعطل خدمات الاتصالات بعدد من المناطق.

وعلى الفور، جرى التحفظ على المتهمين والسيارتين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 6215 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وأُحيل إلى جهات التحقيق.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قرر وكيل النائب العام حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم الخامس صاحب مخزن الخردة بالإسماعيلية، والتحفظ على السيارتين، واستدعاء ممثل شركة «أورانج» بجنوب سيناء لسؤاله، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية على سبيل مقدم من تاجر الخردة مقابل المسروقات، لحين استكمال تسليم باقي بطاريات أبراج المحمول. كما تم إيفاد مأمورية أمنية إلى محافظة الإسماعيلية لتفتيش مخزن المتهم الخامس وضبطه، حيث لم يُعثر عليه داخل المخزن، بينما أسفر التفتيش عن ضبط 8 بطاريات متوسطة الحجم مدون عليها اسم «الشركة المصرية للاتصالات» بمنطقة نبق بشرم الشيخ.

وبالاستعلام من مدير الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات، أكد أن البطاريات المضبوطة مملوكة للشركة، وتم اكتشاف سرقتها حديثًا من أحد أبراج الاتصالات بمنطقة نبق. وعلى إثر ذلك، أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 935 لسنة 2025 كلي جنايات جنوب سيناء.

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمين حضورياً وغيابياً لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، عما نُسب إليهم من اتهامات.