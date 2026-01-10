نهائي مصري خالص ببطولة كراتشي الذهبية للاسكواش

تواصل الهيمنة المصرية على بطولات الاسكواش العالمية، بعدما نجح الثنائي علي أبو العينين ومحمد زكريا في بلوغ المباراة النهائية لبطولة ريتش فينوس كراتشي الذهبية، المقامة حاليًا في باكستان وتستمر حتى 11 يناير الجاري، ليُشعل اللاعبان مواجهة مصرية خالصة على لقب إحدى أقوى بطولات الموسم.

وتقام البطولة ضمن فئة البطولات الذهبية، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 120 ألف دولار، ما يمنحها أهمية خاصة على مستوى التصنيف العالمي والمنافسة بين كبار اللاعبين.

زكريا يتجاوز عبد الجواد بثقة

في الدور نصف النهائي، قدّم محمد زكريا عرضًا قويًا، ونجح في التفوق على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0، في مباراة فرض خلالها اللاعب الشاب سيطرته منذ البداية وحتى النهاية.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-3، 11-9، 11-4، ليؤكد زكريا جاهزيته الفنية والبدنية لخوض النهائي، ويواصل عروضه اللافتة في البطولة، التي شهدت تألقه بشكل استثنائي.

أبو العينين يعبر الشوربجي بثلاثية نظيفة

من جانبه، واصل علي أبو العينين عروضه القوية، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة اتسمت بالقوة والندية، قبل أن يحسمها اللاعب المصري لصالحه دون خسارة أي شوط.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-4، 11-8، 11-6، ليضرب أبو العينين موعدًا مع مواطنه محمد زكريا في نهائي مصري خالص يعكس التفوق الواضح للاسكواش المصري على الساحة الدولية.

نهائي مصري يؤكد السيطرة العالمية

وبوصول الثنائي إلى المباراة النهائية، تضمن مصر التتويج بلقب الرجال في بطولة كراتشي الذهبية، في مشهد جديد يرسخ استمرار السيطرة المصرية على بطولات الاسكواش الكبرى، سواء على مستوى المحترفين أو اللاعبين الصاعدين.

ومن المنتظر أن يشهد النهائي مواجهة قوية بين جيلين مختلفين، حيث يسعى محمد زكريا لتحقيق أول لقب ذهبي كبير في مسيرته الاحترافية، بينما يطمح علي أبو العينين لتعزيز سجله بالبطولات الكبرى وتأكيد حضوره القوي بين نخبة لاعبي العالم.

أمينة عرفي تمثل مصر في نهائي السيدات

وعلى صعيد منافسات السيدات، واصلت أمينة عرفي عروضها المميزة، بعدما تأهلت إلى المباراة النهائية عقب فوزها على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط: 11-4، 11-6، 11-5.

وتواجه أمينة عرفي في النهائي اللاعبة الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام، في مواجهة تسعى خلالها اللاعبة المصرية لحصد لقب جديد يعزز مسيرتها ويؤكد تفوق اللاعبات المصريات على الساحة العالمية.

زكريا يقتحم قائمة التوب 10 عالميًا

ويمثل تأهل محمد زكريا إلى نهائي كراتشي محطة فارقة في مسيرته، حيث ينجح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا فقط في بلوغ أول نهائي ذهبي له في بطولات المحترفين، وهو ما يضمن له اقتحام قائمة أفضل 10 لاعبين عالميًا في أول تصنيف تصدره رابطة المحترفين للاسكواش عقب البطولة