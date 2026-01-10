لليوم الثالث.. جهود مكثفة للبحث عن صغيرة غارقة في مياه ترعة كفر عوانة بالبحيرة

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، جهودها لليوم الثالث على التوالي للبحث عن طفلة عمرها عام ونصف العام، سقطت في مياه ترعة كفر عوانة التابعة لمركز إيتاي البارود، خلال لهوها أمام المنزل، ولم يتم العثور عليها حتى الآن منذ مساء الأربعاء الماضي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بتاريخ 7 يناير الجاري، يفيد بسقوط الطفلة نور سعيد الصاوي، عام ونصف العام، في مياه ترعة قرية كفر عوانة، التابعة لذات المركز، أثناء لهوها أمام منزلها.

وانتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان، وانتشاله من المجري المائي، وجار عمليات البحث لاستخراج الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ومن جانبها تواصل إدارة شئون البيئة بالمحافظة رفع كل المخلفات والحشائش الموجودة بمياه الترعة، استجابة لشكاوى المواطنين بالقرية حفاظا على الصحة العامة، وعدم إعاقتها في البحث عن الطفلة الغارقة بالمياه.