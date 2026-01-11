قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
أخبار البلد

متحف الإسكندرية يحتفل بـ اليوم الدولي لطريقه برايل

طريقة برايل ندوة تثقيفية بـ متحف الإسكندرية للمكفوفين
طريقة برايل ندوة تثقيفية بـ متحف الإسكندرية للمكفوفين
محمد الاسكندرانى

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ متحف الإسكندرية القومي، ندوه تحت عنوان “طريقة برايل من الألف إلى الياء” لذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.

جاء ذلك علي هامش اليوم الدولي لطريقه برايل وفي إطار أهتمام المتحف بأهمية دوره في تحقيق التواصل المجتمعي، وحرصه على مدّ جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ولا سيّما ذوي الاحتياجات الخاصة.

متحف الإسكندرية

 

أوضحت إدارة متحف الاسكندرية، أن برنامج الندوة التثقيفية تناول عددًا من المحاور الهامة، شملت التعريف بالإعاقة البصرية، ونشأة واكتشاف طريقة برايل، وتطوّرها عبر العصور، بالإضافة إلى أهمية طريقة برايل للأشخاص المكفوفين، والأدوات المستخدمة في الكتابة بها وكيفية استخدامها.


أشارت إدارة المتحف، إلى أن الندوة ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج التي ينفذها قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسكندرية القومي، دعمًا لجهود الدمج الثقافي وإتاحة المعرفة لكافة فئات المجتمع.
 

ويُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.


ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.

متحف الإسكندرية طريقة برايل المكفوفين اليوم الدولي لطريقه برايل الدولي لطريقه برايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد