جماهير أسوان تحتفل بفوز المنتخب المصرى على نظيره الإيفوارى

عبّرت جماهير محافظة أسوان عن فرحتها العارمة بفوز المنتخب المصرى على نظيره الإيفوارى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب، ليحجز الفراعنة مقعدهم فى الدور نصف النهائى.

وخرجت الجماهير عقب صافرة نهاية المباراة إلى الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، رافعين أعلام مصر ومرددين الهتافات الوطنية ابتهاجًا بالإنجاز الذى حققه المنتخب الوطنى.

المنتخب المصري

وردّد المشجعون هتافات “ مصر.. مصر ” ، وسط أجواء من السعادة والفخر، مؤكدين دعمهم الكامل للفراعنة فى مشوارهم بالبطولة، ومتمنين مواصلة الانتصارات وحصد اللقب القارى.

وعكست الاحتفالات حالة الالتفاف الشعبى حول المنتخب المصرى، حيث حرصت الأسر والشباب على مشاركة الفرحة، فى مشهد يؤكد مكانة كرة القدم فى وجدان الشارع الأسوانى والمصرى بشكل عام.