قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 11-1-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأحد 11-1- 2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:06 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:33 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:56 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:16 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:34 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراءة القرآن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

الدكتور أسامة رسلان

صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح

ترشيحاتنا

جيب

أخبار السيارات| جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وتحذيرات خطيرة لأصحاب رانجلر

سوبارو

غرامة 5000 دولار على سوبارو بسبب عيب خطير في سياراتها

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير.. آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها وتعويضات تيم كوك

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد