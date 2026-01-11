قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 103 محاضر مخالفة متنوعة فى حملات تموينية بأسوان بالمخابز البلدية والأسواق

محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان متابعته الدورية لنتائج الحملات التموينية للتفتيش والمراقبة وفرض الإنضباط داخل مختلف الأسواق والمخابز ومنافذ البيع ، موجهاً بعدم التهاون والتصدى بكل حزم مع أى حالات تلاعب بالأسعار أو إستغلال لإحتياجات المواطنين.

كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار التعاون والتنسيق بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة وأيضاً الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية من أجل تكثيف الحملات المكبرة للسيطرة على الأسواق ومنع الغش والإحتكار والحفاظ على أمن المواطن الغذائي وضمان إستقرار السوق المحلي وتوافر السلع الأساسية بالجودة المطلوبة والسعر المناسب .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير التموين بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والتعليمات المتواصلة من الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إستكملت مديرية التموين حملاتها المكبرة للمرور على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية بمختلف المراكز والمدن وذلك لضمان جودة الخبز المدعم وإنضباط حركة الأسعار وتوافر السلع بالمنافذ المختلفة.

جهود متنوعة 

وأشار مدير عام التموين بأسوان بأن الحملات خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن تحرير 103 محضر مخالفة شملت مخالفات فى المخابز البلدية والأسواق تتعلق بنقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج رغم توافر الرصيد، والتصرف فى كميات من الدقيق، وعدم الإعلان عن الأسعار أو إستخراج الشهادات الصحية، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحاضر تجميع الدقيق والتلاعب بالأنشطة التموينية،.

وأضاف بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مختلف المحاضر المحررة والمخالفات المرصودة ، لافتاً إلى إستمرار التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الحملات المشتركة لتفعيل الرقابة ومواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم التموينية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق .

