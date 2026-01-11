انطلاق امتحانات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن بدء أعمال امتحانات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وذلك لمختلف التخصصات العلمية، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم 21 يناير 2026.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، قام القائم بأعمال رئيس الجامعة بتفقد لجان الامتحانات بالمعهد، يرافقه الدكتور عبد المنعم الجيلاني، عميد المعهد، ووكلاء المعهد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير المناخ الملائم للدارسين.

امتحانات

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،علي حرص جامعة أسوان على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، وتوفير أقصى درجات الانضباط والهدوء داخل اللجان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم الجيلاني، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، أن الامتحانات تسير وفق الجداول المعلنة دون معوقات.

وأشار إلى جاهزية المعهد من الناحية الأكاديمية والإدارية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتؤكد جامعة أسوان استمرار متابعتها لأعمال الامتحانات بجميع الكليات والمعاهد، في إطار التزامها بتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.