راجل بيشتغل.. أمير هشام: بحب جداً طريقة حب حسام حسن لبلده

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن.

حسام حسن

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بحب جداً طريقة حب حسام حسن لبلده، اسم كبير وأسطورة حقيقية يستحق انك تتعاطف معاه، راجل بيشتغل بس لا بتاع فيديوهات تيك توك ولا ليه في المكايدات.

ربنا يوفق منتخبنا في اللي جي ويكملها على خير يارب".

وتتوجّه اليوم بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر ضد السنغال على ملعب ابن بطوطة، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب كوت ديفوار بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني لصالح منتخب مصر فيما قلص كوت ديفوار الفارق فى الشوط الأول.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 51.

وأضاف منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني فى شباك محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني.