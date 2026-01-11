قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أحمد الليموني أمينًا للإعلام المركزي بحزب الإصلاح والنهضة

محمد الشعراوي

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتكليف الكاتب الصحفي أحمد الليموني أمينًا لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب.

من جانبه، تقدّم الكاتب الصحفي أحمد الليموني بخالص الشكر والتقدير لقيادات حزب الإصلاح والنهضة على ثقتهم الغالية، وعلى رأسهم الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس الحزب، والسيد محمد فاروق النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب محمد إسماعيل الأمين العام، والمهندس الحسيني الكارم نائب رئيس الحزب، والدكتور خالد الشربيني أمين التنظيم والعضوية، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل لتحقيق رؤية الحزب الاستراتيجية الهادفة إلى تصعيد الكوادر المؤهلة في مواقعها المناسبة، وضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز العمل الحزبي والسياسي على أرض الواقع.

وقال أحمد الليموني، أمين الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يمتلك رؤية مستقبلية مختلفة، لا سيما بعد تحقق الدمج بين حملة «مواطن» والحزب، وهو ما أسهم في الجمع بين التخصص والخبرة الأكاديمية من جهة، والممارسة الفعلية على أرض الواقع من جهة أخرى، بما يفرز كوادر قادرة على العمل كقيادات شعبية وتنفيذية في آن واحد، وهو ما يفتقده العمل السياسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات الرقابة والتشريع والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وأوضح الليموني أن الحزب يتبنى رؤية واستراتيجية متعمقة تجاه القضايا المختلفة، ويملك القدرة على تقديم حلول عملية قائمة على دراسات وتحليلات وإحصائيات رقمية دقيقة، مشددًا على أن الحزب ينتهج مسار الإصلاح الهادئ بعيدًا عن الصراعات وارتفاع الأصوات، ويتحرك بثبات وسط ضجيج سياسي لا يفضي إلى نتائج حقيقية.

وأكد أن حزب الإصلاح والنهضة يقدّم نفسه كبديل إصلاحي يمتلك خبرة عملية، وقاعدة شعبية، وعقلية سياسية تراكمت عبر سنوات من العمل والتفاعل مع مدارس سياسية مختلفة، بما يؤهله للقيام بدور مؤثر في الحياة السياسية.

أحمد الليموني هشام مصطفى عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة

