محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الرئيس التنفيذي لمعرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ57

المعرض
المعرض
عادل نصار

قال أحمد مجاهد، الرئيس التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الاستعدادات للدورة السابعة والخمسين من المعرض تسير وفق جدول زمني محدد، موضحًا أن الافتتاح الرسمي سيكون يوم 21 من الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد مجاهد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل مكانته كأكبر حدث ثقافي وفني في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن دورة هذا العام تحمل طابعًا خاصًا من حيث الرؤية والبرامج، بما يعكس تطور المعرض واستجابته لاهتمامات الجمهور المتنوع.

وأوضح مجاهد أن شخصية المعرض هذا العام هي الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمناسبة مرور 20 عامًا على رحيله، لافتًا إلى أن ثيم الدورة مستوحى من إحدى عباراته الشهيرة الداعية إلى القراءة والمعرفة.

واضاف أن المعرض يركز هذا العام على تشجيع القراءة، خاصة بين الأجيال الشابة، مع استمرار طرح القضايا الثقافية والفكرية الكبرى، مثل الهوية الوطنية والقضايا الأدبية والفنية.

وكشف أن تحليل بيانات الزوار في الدورة الماضية أظهر أن نحو 80% من الحضور من الشباب، ما دفع إدارة المعرض لإطلاق برامج وندوات مخصصة لهم، من بينها سلسلة "جيل يقرأ العالم بطريقته" التي تستضيف كتابًا ومبدعين تحت سن الأربعين.

القاهرة الدولي رئيس الجمهورية الوطن العربي معرض القاهرة الدولي نجيب محفوظ

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية ضد هدف عبر الخط الأصفر في قطاع غزة

ترامب - خامنئي- نتنياهو

إسرائيل تراقب الاحتجاجات في إيران.. تقديرات عسكرية تتوقع تأخيرا أمريكيا في شن هجوم محتمل

ترامب

ترامب يقطع النفط عن كوبا ويهدد بانهيارها… ويلمح إلى وزير خارجيته كرئيس محتمل

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

