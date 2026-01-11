النائب علاء سليمان: دعم قضايا حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين على رأس أولوياتي

قال النائب اللواء علاء سليمان، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط (مستقل)، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط العملية الانتخابية كانت السبب الرئيسي في إعادة الانتخابات بدائرته، مؤكدا أنه لولا هذه التوجيهات ما كان ليدخل المجلس أو يحصل على عضوية البرلمان.

وأوضح سليمان بعد استخراج كارنية العضوية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث ( 2026 - 2031)، أنه خاض الانتخابات البرلمانية ولم يحقق الفوز في الجولة الأولى بسبب ما وصفه بـ” بعض التجاوزات” إلا أنه عقب إعادة الانتخابات – في سابقة لم تحدث من قبل لا في العهد الملكي ولا في العهد الجمهوري – تمكن من الفوز في جولة الإعادة، بفضل توجيهات القيادة السياسية التي شددت على نزاهة العملية الانتخابية.

وكشف النائب عن أجندته البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، والتي تتضمن استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، ودعم قضايا حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين، إلى جانب الوقوف خلف القيادة السياسية في مختلف المراحل، والمساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أشار البرلماني، إلى اهتمامه بملفات الغاز الطبيعي والصرف الصحي، والعمل على تحسين منظومة الخدمات الأساسية بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، مؤكدا أن أي تشريع أو إجراء يجب ألا يقطع سبل العيش عن المواطنين، مع ضرورة وضع تسعيرة عادلة وأجور منضبطة، والتعامل بوضوح مع ملفات التقنين، خاصة الحالات التي لا تلتزم بالاشتراطات القانونية.

وشدد البرلماني على أن أولويته داخل البرلمان هي كل ما يمس حياة المواطن اليومية، وتحقيق الاستقرار المعيشي في إطار رؤية الدولة الشاملة للتنمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى قد أعلنت أمس نتيجة جولة الإعادة للدوائر ال27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى تضمنت فوز 49 مرشحا واكتمال تشكيل مجلس النواب بالأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 568 نائبا.