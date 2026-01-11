قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
محافظات

حبس المتهم بقـ.تل زميله بسبب خلافات مالية بينهما في شبرا الخيمة

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية بحبس المتهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات مباحث القسم حول ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان وإرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائي.


كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة ادعاء طعن بعزبة مراد بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.

بلاغ بالواقعة 

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "أحمد. م"، 25 عاما، وبين المتهم ويدعى "محمد. س"، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وقام الأخير باستخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه وطعن الأول، ما أودى بحياته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 1029 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.

