حبس المتهم بقـ.تل زميله بسبب خلافات مالية بينهما في شبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية بحبس المتهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات مباحث القسم حول ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان وإرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائي.



كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة ادعاء طعن بعزبة مراد بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.

بلاغ بالواقعة

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "أحمد. م"، 25 عاما، وبين المتهم ويدعى "محمد. س"، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وقام الأخير باستخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه وطعن الأول، ما أودى بحياته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 1029 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.