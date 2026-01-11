لا تبالغوا في الفرحة| مفيدة شيحة تدعم شوبير في رسالته للجماهير: محدش يسافر

طالبت الإعلامية مفيدة شيحة، جماهير الكرة المصرية والشخصيات العامة والفنية عدم السفر لتشجيع منتخب مصر في المغرب في مباراة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن معجبة بشدة بالاعب أحمد فتوح في المباراة وقدم اداء في غاية القوة، والفريق كله كان فريق واحد وقدموا مباراة قوية، متابعة أن المباراة المقبلة للمنتخب يوم الأربعاء الساعة 7 مساءا.

الماتش يوم الأربعاء واللي سافر سافر

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"الماتش يوم الأربعاء واللي سافر سافر وبلاش نحجز تذاكر ونطلع وبهذه الطريقة نضع ضغط على اللاعيبة بوجود شخصيات عامة".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"ندعم اللاعبين من بلدنا ومن فضلكم بلاش حد يسافر المغرب يشجع المنتخب وأضم صوتي لصوت الكابتن أحمد شوبير في هذا الأمر".