هل تزيد تطبيقات التركيز من إنتاجيتك فعلًا؟.. العلم يجيب

تعيش الهواتف الذكية اليوم في قلب عصر الإلهاء الرقمي، حيث تقاطع المستخدم تنبيهات مستمرة وتغريه منصات التواصل بالتمرير اللانهائي، حتى إن دراسات حديثة تشير إلى أن مجرد وجود الهاتف قربنا يمكن أن يضعف قدرتنا على التركيز.

استجابة لذلك، ظهرت موجة واسعة من تطبيقات الإنتاجية والتركيز التي تعد بمساعدتنا على استعادة التحكم في الانتباه من خلال مؤقتات عمل، وحجب تطبيقات، وتذكيرات بالعادات، وأنظمة مكافآت رقمية.

يرى التقرير أن تقييم جدوى هذه التطبيقات يتطلب أولًا فهمًا أعمق لسبب صعوبة التركيز في الأصل، قبل الحكم على ما إذا كانت هذه الأدوات تمثل حلًا حقيقيًا أم مجرد واجهة أنيقة لمشكلة أعمق.

لماذا أصبح التركيز مهمة شاقة؟

يفسر الباحث أن ضعف التركيز يرتبط أساسًا بصعوبات في تنظيم الذات؛ أي القدرة على مراقبة وإدارة الأفكار والمشاعر والسلوك بما يخدم الأهداف طويلة الأمد.

عندما تبدو المهمة مملة أو مرهقة أو شاقة، تنشأ حالة من الضيق تدفعنا للبحث عن راحة سريعة، وغالبًا ما يكون الهاتف الذكي هو أداة التكيّف الافتراضية، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل العمل المطلوب.

رغم الانتشار الواسع لفكرة أن “مدة انتباه الإنسان تراجعت إلى أقل من انتباه سمكة ذهبية”، يشير المقال إلى أن الأدبيات العلمية لا تدعم هذا الادعاء بشكل مباشر.

بالمقابل، تظهر الأبحاث أن عادات مثل تعدد المهام الرقمي والانقطاع المتكرر بالإشعارات ترتبط بزيادة التشتت لدى بعض الأشخاص، ما يعني أن العالم الحديث يرفع الحمل الواقع على قدرات الانتباه، بدلاً من أن يكون قد “أضعفها وراثيًا” بحد ذاته.

تطبيقات التركيز وآلية عملها: من اللعبنة إلى “تأثير إيكيا”

يركز المقال على تطبيق Focus Friend بوصفه مثالًا بارزًا على “تطبيقات التركيز اللعبية”، والذي تصدّر تنزيلات متجر التطبيقات في شهره الأول.

يطلب التطبيق من المستخدم ضبط مؤقت تركيز، بينما تظهر شخصية افتراضية على شكل حبة (bean) منشغلة بالحياكة في الخلفية؛ وإذا فتح المستخدم تطبيقات مشتتة يحددها مسبقًا، تتفكك الحياكة ويبدو الكائن حزينًا، أما إذا التزم بالتركيز فيكافَأ بعناصر رقمية (جوارب، أوشحة، ديكورات لغرفة الحبة).

يوضح الكاتب أن التطبيق يستند إلى عدة مبادئ نفسية، من بينها:

الحوافز الفورية: منح مكافآت ملموسة مباشرة عند إكمال جلسة تركيز، و استبدال المكافأة (reward substitution): القيام بعمل مزعج (العمل العميق) للحصول على متعة فورية (تحسّن عالم الشخصية الافتراضية).

بالاضافة إلى الالتزام والاتساق وهو مجرد تشغيل المؤقت يعمل كتعهد صغير، ما يزيد رغبتنا في الالتزام بسلوك متسق وعدم “إفساد السلسلة”.

علاوة على تأثير إيكيا ويعني كلما استثمر المستخدم وقتًا وجهدًا في “بناء” غرفة الشخصية وتزيينها، زادت قيمة هذا العالم لديه، وازداد دافعه لحمايته عبر مواصلة التركيز.

ما الذي تقوله الأبحاث عن فعالية هذه التطبيقات؟

يشير المقال إلى أن الأبحاث حول فعالية تطبيقات التركيز ما تزال محدودة. دراسة واحدة راجعت عددًا من التطبيقات المصممة لتقليل استخدام الهاتف، ووجدت أن التطبيقات اللعبية للتركيز، رغم حصولها على تقييمات إيجابية من المستخدمين، كانت تُستخدم نادرًا، وكانت أقل فاعلية من استراتيجيات أبسط، مثل تحويل الهاتف إلى الوضع الرمادي.

لا توجد حتى الآن دراسات مراجَعة حول تطبيق Focus Friend تحديدًا، لكن تقييماته المرتفعة في متجر التطبيقات، إلى جانب مقالات وتجارب شخصية متحمسة، تشير إلى أن الناس يستمتعون باستخدامه. مع ذلك، يوضح الكاتب أن الاستمتاع لا يساوي بالضرورة زيادة في التركيز أو الإنتاجية؛ فقد يقضي المستخدم وقتًا “منظمًا” لكنه مكرّس لمهام منخفضة القيمة، أو يلتف على قيود التطبيق بسهولة.

كيف تستخدم تطبيقات التركيز بذكاء

يوصي المقال من يجد نفسه يلتقط الهاتف بشكل تلقائي أثناء العمل بتجربة أحد تطبيقات التركيز، مع اتباع مجموعة من الممارسات العملية وهم ،تحديد جلسات تركيز مجدولة بمهام واضحة ومحددة مسبقًا، وملاحظة الشعور بالرغبة في تفقد الهاتف أثناء الجلسة، وتذكّر أن هذا الانزعاج جزء طبيعي من إنجاز المهام المهمة.

في المقابل، يحذر الكاتب من بعض الفخاخ؛ فالتطبيق لا يقيس جودة العمل، وبالتالي قد يستثمر المستخدم وقتًا مركزًا في أعمال ثانوية، كما يمكن التحايل على بعض التطبيقات بتعديلات في إعدادات الهاتف.

والأهم، كما يؤكد المقال، أن هذه التطبيقات لا تعالج القوى الداخلية التي تدفع إلى الإلهاء، بل تساعد فقط على مقاومة جزء من الإغراءات الخارجية.

التركيز يبدأ من التشخيص… لا من التحميل

يختتم الكاتب بأن المفتاح الحقيقي لتحسين التركيز ربما يكمن في التشخيص النفسي والسلوكي أكثر من الاعتماد على أداة تقنية جديدة؛ أي تعلّم ملاحظة ما نشعر به عند محاولة العمل، وتسمية هذا الشعور، واختيار كيفية الاستجابة له، ثم تثبيت التزام واعٍ بالبقاء مع ما يهم حقًا.

في هذا الإطار، قد تكون تطبيقات التركيز أدوات مساعدة مفيدة، لكنها تظل جزءًا صغيرًا من منظومة أوسع تتعلق بالعادات، وتنظيم الذات، وإدارة علاقتنا بالهواتف والتقنية عمومًا.