تفاصيل معاقبة المتهم بالتعدي على صديقه وتشويه وجهه بالحبس 3 سنوات

قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، بمعاقبة المتهم بالتعدي على صديقه وتشويه وجهه إثر خلافات بينهما بالحبس 3 سنوات بمنطقة الظاهر بالقاهرة.





البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتعدي علي شاب بسلاح أبيض ما أسفر عنه إصابته بتشوه في الوجه، وذلك خلال وجوده مع عدد من أصدقائه لشراء بعض الاحتياجات بشكل طبيعي في منطقة الظاهر بمحافظة القاهرة.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين في تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات وتقليد أختام شعار الجمهورية بمنطقة المطرية .

تفاصيل القضية..

تلقى قسم شرطة المطرية ، معلومات تفيد بقيام متهمين بتزوير التوكيلات والمحررات الرسمية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي متهمين بالتزوير وتبين ارتكابهم وقائع تزوير لتأشيرات سفر ورخص اصدار السيارات وبطاقات وشهادات ميلاد، كما وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي أجهزة وأدوات تستخدم في التزوير - عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.