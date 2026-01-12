قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الطب البيطري بسوهاج ينفذ حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد السعار

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج بتنفيذ حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار.

وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية قامت بتنفيذ الحملة بداية من يوم السبت 10 يناير الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص.

وذلك من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل الآمن مع ظاهرة كلاب الشوارع.

وأضاف أن الحملة تضمنت عقد ندوة إرشادية لرفع الوعي المجتمعي حول أساليب التعامل الأمثل مع كلاب الشوارع لتفادي حالات العقر، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض للعقر حال حدوثه، بما يساهم في حماية الصحة العامة للمواطنين.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه تم خلال الحملة تحصين عدد 39 كلب شارع بلقاح مرض السعار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من المتطوعين والمهتمين بالرفق بالحيوان، منها تحصين 21 كلب شارع بمنطقتي ميدان الشبان المسلمين، والمدرسة الثانوية العسكرية، وعدد 18 كلب شارع بمنطقة الأرقم، وشارع الشهيد المستشار عمر حماد "15 سابقا"، بمدينة سوهاج.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات والندوات التوعوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج كلاب السعار الطب البيطري

