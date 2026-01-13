قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما سبب ضرب المثال بالبعوضة في سورة البقرة؟ الإفتاء توضح

ضرب المثال بالبعوضة في سورة البقرة
ضرب المثال بالبعوضة في سورة البقرة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما المعنى وراء المثل الوارد في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]؟ وما هو الرَّمزُ فيها؟

رد الله على اليهود في ادعائهم أنه تعالى لا يضرب الأمثال
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لما ضرب الله سبحانه وتعالى للمنافقين المَثَلَيْن في قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]، وقوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ [البقرة: 19]، قالوا: اللهُ أجلُّ وأعلى من أن يضرب الأمثال! فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26]؛ لِيُبيِّن للمنافقين والمشركين أن الله سبحانه وتعالى له مطلق الحرية في أن يضرب الأمثال بكل ما يختاره وفي كل شيء يريده.


وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب بهما المثل للمشركين ضحكت اليهود، وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ اهـ. أورده الزمخشري في "الكشاف" (112/1).

المعنى وراء ضرب الله للمثل في أوائل سورة البقرة
المعنى وراء هذا المثل: هو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في توضيح المعاني وتقريبها إلى أذهان الناس بما يشاهدونه حولهم ويحسونه بحواسهم، فهو يضرب الأمثال بالمشاهد الملموسة ليكون التأثير أقوى وأعظم؛ ولذلك فإن الناس تفرَّقوا إلى ضلالة وإلى هدًى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 26]؛ أي يوفق ويخذل.

المفهوم من التمثيل بالبعوضة في القرآن
التمثيل بالبعوضة الصغيرة يرمز إلى صغر حجم المنافقين والمشركين وهوانهم على الله سبحانه وتعالى؛ فمهما تعاظمت قوتهم فإنهم أصغر عند الله سبحانه وتعالى من البعوضة.


كما أنه يرمز أيضًا إلى حقارة الدنيا وما فيها؛ لأنها زائلةٌ ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت لها قيمة ما سقى اللهُ الكافرَ منها شربة ماء.

البعوضة سورة البقرة البقرة اليهود الإفتاء الذباب القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مئات من ضباط الهجرة الأمريكيين يتجهون إلى مينيابوليس مع تصاعد التوتر والاحتجاجات بعد مقتل امرأة برصاص عنصر فدرالي

مئات من ضباط الهجرة الأمريكيين يتجهون إلى مينيابوليس مع تصاعد التوتر والاحتجاجات

ترامب ونتنياهو

إيران فوق البركان | ترامب يعتزم شن هجوم جوي ضد طهران.. وإسرائيل تترقب

زعيم الناتو: الأمن في القطب الشمالي أولوية بعد تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

زعيم الناتو: الأمن في القطب الشمالي أولوية بعد تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد