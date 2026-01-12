تراجع مؤشر بورصة عمان مع تداولات بقيمة 11.4 مليون دينار

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، خلال تعاملات اليوم الاثنين، نحو 11.4 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 16.1 مليون دولار أميركي، بعد تداول 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3377 صفقة.



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق جلسة اليوم إلى 3548 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.34%، متأثرا بانخفاض مؤشرات القطاعات الرئيسية.



وتراجع الرقم القياسي لقطاع القطاع المالي بنسبة 0.45%، كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.18%، في حين سجل قطاع الصناعة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03%.



وعلى صعيد أداء الشركات، أظهرت مقارنة أسعار الإغلاق لـ106 شركات جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل انخفاض أسهم 42 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير.

