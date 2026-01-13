قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"

خط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا
خط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا
حمادة خطاب

أطلقت وزارة النقل نداءً موسعاً لكافة الفاعلين في قطاع التجارة والصناعة، من مجالس تصديرية ورجال أعمال ومستوردين، لتعظيم الاستفادة من الخط الملاحي "الرورو" الرابط بين مينائي دمياط المصري وتريستا الإيطالي. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الخط يمثل "ممراً أخضر" استراتيجياً يستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية مركزية تربط بين أفريقيا وأوروبا، مع ضمان وصول الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية للأسواق الأوروبية بأقل تكلفة وأسرع زمن.

حوافز غير مسبوقة وتخفيضات هائلة

كشفت الوزارة عن تقديم تسهيلات اقتصادية استثنائية لضمان نجاح الخط، أبرزها:

 * ثورة في الرسوم: تخفيض رسوم الموانئ بنسبة تصل إلى 88%، لتصبح 3250 دولاراً فقط بدلاً من 26050 دولاراً للرحلة الواحدة.

 * دعم الطرق: خفض رسوم المرور على الطرق المصرية للتريلات لتصبح 100 دولار فقط بدلاً من الرسوم السابقة التي كانت تصل إلى 350 دولاراً.

 * تسهيلات جمركية: توقيع مذكرة توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، واستخدام أقفال إلكترونية ذكية للحاويات المبردة لمراقبة الحرارة والرطوبة وضمان سلامة الشحنات سريعة التلف.

تكنولوجيا عالمية وربط لوجستي ذكي

يعتمد الخط على منظومة رقمية متقدمة تشمل:

 * الربط الآلي بين مينائي دمياط وتريستا لتبادل بيانات الشاحنات وأوزانها وتفاصيل الشاحنين لحظياً.

 * اعتماد تكنولوجيا (RFID) لقراءة السيل الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، وتبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية رقمياً.

 * توفير أجهزة كشف (X RAY) وتخصيص مساحة 35 ألف متر مربع في ميناء دمياط مزودة بكافة الخدمات للمشروع.

تسهيلات للحركة والعمالة

ساهم الخط في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين، مع حل كافة المعوقات المتعلقة باللوحات المعدنية داخل ميناء دمياط بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما تم التنسيق مع إدارة الجوازات لتسهيل حركة السائقين الحاصلين على تأشيرات الاتحاد الأوروبي، بما يضمن انسيابية الحركة البرية والبحرية.

مواعيد الرحلات وشبكة الربط الأوروبية

يعمل الخط بجدول أسبوعي منتظم، حيث تصل السفينة إلى دمياط عصر الخميس وتغادر صباح الجمعة متوجهة إلى إيطاليا. ومن ميناء تريستا، يتم نقل البضائع المصرية عبر قطار بضائع مخصص إلى "روتردام" بهولندا، ومنها برياً إلى مدن هولندا وإنجلترا وبلجيكا، مما يفتح آفاقاً تصديرية غير محدودة للمنتج المصري في قلب القارة العجوز.

النقل دمياط تريستا الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. أسعار الذهب الآن بعد صعودها بقوة

جانب من الإجتماع

بحث تقنين أوضاع مستأجري محلات مول صيدناوي بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة المبنى

جانب من الاعمال

جولة ميدانية لرئيس العلمين الجديدة لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان بكمبوند مزارين

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد