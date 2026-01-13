ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"

أطلقت وزارة النقل نداءً موسعاً لكافة الفاعلين في قطاع التجارة والصناعة، من مجالس تصديرية ورجال أعمال ومستوردين، لتعظيم الاستفادة من الخط الملاحي "الرورو" الرابط بين مينائي دمياط المصري وتريستا الإيطالي. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الخط يمثل "ممراً أخضر" استراتيجياً يستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية مركزية تربط بين أفريقيا وأوروبا، مع ضمان وصول الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية للأسواق الأوروبية بأقل تكلفة وأسرع زمن.

حوافز غير مسبوقة وتخفيضات هائلة

كشفت الوزارة عن تقديم تسهيلات اقتصادية استثنائية لضمان نجاح الخط، أبرزها:

* ثورة في الرسوم: تخفيض رسوم الموانئ بنسبة تصل إلى 88%، لتصبح 3250 دولاراً فقط بدلاً من 26050 دولاراً للرحلة الواحدة.

* دعم الطرق: خفض رسوم المرور على الطرق المصرية للتريلات لتصبح 100 دولار فقط بدلاً من الرسوم السابقة التي كانت تصل إلى 350 دولاراً.

* تسهيلات جمركية: توقيع مذكرة توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، واستخدام أقفال إلكترونية ذكية للحاويات المبردة لمراقبة الحرارة والرطوبة وضمان سلامة الشحنات سريعة التلف.

تكنولوجيا عالمية وربط لوجستي ذكي

يعتمد الخط على منظومة رقمية متقدمة تشمل:

* الربط الآلي بين مينائي دمياط وتريستا لتبادل بيانات الشاحنات وأوزانها وتفاصيل الشاحنين لحظياً.

* اعتماد تكنولوجيا (RFID) لقراءة السيل الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، وتبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية رقمياً.

* توفير أجهزة كشف (X RAY) وتخصيص مساحة 35 ألف متر مربع في ميناء دمياط مزودة بكافة الخدمات للمشروع.

تسهيلات للحركة والعمالة

ساهم الخط في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين، مع حل كافة المعوقات المتعلقة باللوحات المعدنية داخل ميناء دمياط بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما تم التنسيق مع إدارة الجوازات لتسهيل حركة السائقين الحاصلين على تأشيرات الاتحاد الأوروبي، بما يضمن انسيابية الحركة البرية والبحرية.

مواعيد الرحلات وشبكة الربط الأوروبية

يعمل الخط بجدول أسبوعي منتظم، حيث تصل السفينة إلى دمياط عصر الخميس وتغادر صباح الجمعة متوجهة إلى إيطاليا. ومن ميناء تريستا، يتم نقل البضائع المصرية عبر قطار بضائع مخصص إلى "روتردام" بهولندا، ومنها برياً إلى مدن هولندا وإنجلترا وبلجيكا، مما يفتح آفاقاً تصديرية غير محدودة للمنتج المصري في قلب القارة العجوز.