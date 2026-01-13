قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا
متى صيام يوم 27 رجب 2026؟.. اغتنمه بعد 70 ساعة من الآن
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفطرت عدة أيام من رمضان بعذر ولكن لا استطيع تذكر عددها ؟ أمين الفتوى يجيب

الصيام
الصيام
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك من سيدة تقول في سؤالها: " أفطرت أيام من رمضان الماضي والذي قبله بسبب الحمل والرضاعة ولكن لا أتذكر عددها بالضبط فماذا أفعل ؟ 

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: اختلف العلماء حول أمرين في هذه المسألة هما القضاء ام الكفارة ؟ ، وفي هذه الحالة أجمع العلماء على وجوب القضاء ولا يجوز تركها ، أما الكفارة فيجوز دفعها  والاكتفاء بها في حالة ما إذا كان الطبيب قد أوصى المريض بعدم قدرته على الصيام وانه سيترتب عليه مشاكل صحية حال القضاء ، فهنا يجوز الاكتفاء بالكفارة  وهي إطعام مسكين عن كل يوم  ، أما في حال التأخير في القضاء فهنا يجب الجمع بين الكفارة والقضاء معا .

وأضاف أمين الفتوى بخصوص عدم التيقن بعدد الأيام التي أفطرتها فهنا تبني على المتيقن وأزيد فإذا كان يقينك بأنها 7 او 8 ايام فلتقض 10 ايام بزيادة يومين من باب الاحتياط ولكن لا تقل عن العدد .

معنى الاعتداء في الدعاء 

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، يقول صاحبه: " ما معنى الاعتداء في الدعاء وما الحكم الشرعي ؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت الله فسأله الفردوس الأعلى ، ولك ان تدعو بخيري الدنيا والآخرة .

وأضاف أمين الفتوى ان المقصود بالاعتداء في الدعاء هو أن تتعرض لظلم او ضياع حق من شخص معين وليكن أخذ منك حق وليكن قيمته 100 جنيه ، ثم تغضب وتدعو عليه مثلا بأن يبتليه بالأمراض وأن يبتلى في أبنائه وغير ذلك من الأدعية الثقيلة ، وكل ذلك بسبب 100 جنيه ، فهذا يسمى اعتداء في الدعاء لأن الدعاء أكبر من الجرم الذي ارتكبه هذا الشخص.

وأوضح أمين الفتوى قائلا: مثل هذه الأدعية منهي عنها ولا يصح ان تتمنى كل هذا الأذى لشخص بسبب 100 جنيه وهذا على سبيل المثال ، فيكفي ان تقول “ حسبي الله ونعم الوكيل ” وهنا تكون فوضت أمرك لله عز وجل يقتص لك في الدنيا والآخرة فإذا لم يكن في الدنيا يكون في الآخرة.

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية عن صدقة جارية يستمر وصول أجرها لصاحبها إلى يوم القيامة.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن هبة الكتب النافعة لطلاب العلم غير القادرين من أفضل أنواع الصدقات الجارية التي يستمر وصول أجرها لصاحبها إلى يوم القيامة.

واستشهدت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم. 

دار الإفتاء أمين الفتوى محمد عبد السميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير الصحة

إنجازات ضخمة لتحسين جودة الخدمة.. وتحذير عاجل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي | رسائل مهمة من الصحة

إيران

الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. خسائر إيران وتفاهمات القوى الكبرى تفتح باب المواجهة الشاملة

إيران

خبير سياسي: خسائر إيران الإقليمية تسرع سيناريو المواجهة مع أمريكا وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد