الخميس.. القنصلية الإيطالية تستعرض تاريخ التنمية السياحية بالإسكندرية

تنظم القنصلية الإيطالية بالإسكندرية، ندوة بعنوان "سنوات من العطاء في خدمة السياحة والعلاقات العامة"، الخميس القادم، بمقر القنصلية بوسط المدينة.

وقال قنصل إيطاليا بالإسكندرية ماريو دي باسكوالي، في تصريح، اليوم الإثنين، إن الندوة تستعرض تاريخ التنمية السياحية بالإسكندرية، على مدى السنوات الماضية وأهم الإسهامات الجادة نحو تطوير وتجديد كل المحاور الرئيسية بالمدينة للنهوض بها، إلى جانب التركيز على المزارات السياحية، والثقافية بالمدينة، وأهميتها في رسم صورة حقيقية لعروس البحر التي احتضنت حضارات العالم القديم.

يشارك في الندوة الخبير السياحي محمد سعد مسئول العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الإسكندرية السابق، ولفيف من الخبراء السياحيين والأكاديميين.