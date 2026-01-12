قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أحمد موسى: مجلس النواب يجب أن يكون صوت الشعب ويعزز دوره الرقابي والتشريعي

رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس النواب يمتلك أدوات قوية لممارسة الرقابة على الحكومة، مشددًا على أن العمل التنفيذي برمته يخضع لرقابة البرلمان، وأن على المجلس تفعيل أدواته بشكل فعال، سواء عبر طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، بالإضافة إلى دوره التشريعي المهم.

وأشار موسى إلى ضرورة أن يكون البرلمان ممثلًا حقيقيًا لتطلعات المواطنين، وأن يعمل بعيدًا عن المجاملات، مع تعزيز التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة لتحقيق مصالح الشعب. وقال: «المواطن يريد أن يرى مجلسًا يعبر عن مطالبه ويحل مشاكله، وليس مجرد هيئة شكلية»، مؤكدًا أن الرقابة الفعلية والتشريع النشط هما الطريق لتحقيق ذلك.

وفيما يخص وصول أعمال البرلمان إلى الرأي العام، أكد موسى على أهمية إذاعة جلسات المجلس، موضحًا أن هذا الأمر ليس جديدًا، حيث كان يتم في عهد الدكتور محمد سرور، رحمه الله، وأنه لا يوجد ما يمنع من استئناف ذلك اليوم. وأضاف: «ليس من الضروري بث الجلسات بالكامل لمدة 10 ساعات، يمكن الاكتفاء ببث ساعة أو نصف ساعة فقط، ليتمكن المواطن من متابعة ما يدور داخل البرلمان من مناقشات حول طلبات الإحاطة والشكاوى، والحديث عن المرتبات والأسعار، ليشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية».

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الهدف هو أن يكون مجلس النواب صوت الشعب، يعكس قضاياه اليومية ويعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال الرقابة الفعالة والتشريع النشط.

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

