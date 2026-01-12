قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران

السفارة الفرنسية
السفارة الفرنسية
قسم الخارجي

أفادت مصادر لوكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر، أن موظفين دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران غادروا البلاد وسط تصاعد التوترات واحتمال شنّ الولايات المتحدة ضربات عسكرية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندّد سابقاً عبر منصة إكس بوكس ​​بـ"عنف الدولة" ضد المتظاهرين الإيرانيين. 

ووفقاً لمنظمات حقوقية، فقد لقي مئات الأشخاص حتفهم نتيجة قمع الحكومة للموجة الأخيرة من الاحتجاجات.

كما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى طهران للاحتجاج على ما وصفته بدعمهم للاحتجاجات التي هزّت الجمهورية الإسلامية.

وفي سياق متصل، أرجأت شركة لوفتهانزا الألمانية خطتها لاستئناف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران هذا الأسبوع، وسط احتجاجات دامية في أنحاء البلاد وتحذيرات من الحكومة الألمانية بشأن السفر.

وصرح متحدث باسم الشركة في بيان مكتوب بأن لوفتهانزا قررت بعد ظهر يوم الاثنين تعليق رحلاتها إلى طهران حتى 28 يناير الجاري، نظراً لتطورات الوضع، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج.

وكانت الشركة قد خططت في البداية لاستئناف الرحلات يوم الجمعة بعد توقف دام نحو سبعة أشهر.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة فرانس برس عن  نشطاء حقوقيون بمقتل ما لا يقل عن 648 متظاهراً في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الحاشدة ضد نظام آيات الله في 28 ديسمبر، مضيفين أن من بين القتلى تسعة قاصرين، وأن تقديرات غير مؤكدة تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 6000، كما أصيب آلاف آخرون خلال المظاهرات.

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي إيران السفارة الفرنسية في إيران السفارة الفرنسية الرئيس الفرنسي ماكرون

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

جرايتشار

الأهلي يكثّف محاولاته لتسويق جراديشار محليا.. وسيراميكا كليوباترا الأقرب

منتخب مصر

منتخب مصر يصل إلى مطار مدينة طنجة المغربية استعدادا لمواجهة السنغال

تشابي ألونسو

صحفي إسباني يحمل جوارديولا مسئولية رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

