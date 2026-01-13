قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد انخفاضها بالأسواق.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

شيماء مجدي

سجلت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء  13 يناير 2026 انخفاضا جديدا بعد ارتفاعات دامت لأسابيع نتيجة زيادة الإقبال فى الأعياد الموسم إلا أنها عادت للانخفاض بسبب الإجراءات الحكومية التى اتخذتها وزارة الزراعة من أجل ضبط الأسعار.

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 68 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام  ، أى انخفضت 7  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 83 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.


كما تراجعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 91 جنيهات  وتصل للمستهلك 98  جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

ومن جانبه ، كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ، قائلا :" استقرار الأسعار يظل أمرًا نسبيًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على دورات إنتاجية متتابعة، حيث تعمل المزارع وفق جداول زمنية محددة، يعقب كل دورة إنتاجية فترة استعداد لدورة جديدة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا" .

وأوضح "جاد" خلال تصريحات لـ “صدي البلد ” أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، إلا أن السوق دخل حاليًا مرحلة جديدة مع اقتراب المواسم والأعياد، والتي تشهد زيادة في حجم السحب والطلب، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي، الذي يغطي نحو 100% من الاحتياجات، ما يمنح المنتج المصري السيطرة على حركة السوق.

وأشار" متحدث وزارة الزراعة" إلى أن الفترات الفاصلة بين الدورات الإنتاجية قد تشهد تراجعًا مؤقتًا في المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج خلال فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع استهلاك التدفئة ومدخلات التربية الأخرى، وهو ما قد يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

