خالد الغندور يهاجم مدرب كوت ديفوار: تصريحاتك «عيب أوي»

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية إلى إيمرس فاييه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، ردًا على تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها منتخب مصر، مؤكدًا أن ما صدر عنه لا يليق بقيمة وتاريخ الفراعنة في الكرة الأفريقية.



وقال الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن تصريحات مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة كانت غير مقبولة، مضيفًا: «عيب أوي التصريحات دي، ومينفعش تقول كده على منتخب بحجم وقيمة منتخب مصر، البطل التاريخي للقارة السمراء».



وأضاف أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، مشددًا على أن فاييه لا يمتلك تاريخًا كبيرًا سواء كلاعب أو كمدرب مع منتخب بلاده، متسائلًا عن الأساس الذي استند إليه في تصريحاته.



وواصل الغندور حديثه قائلًا: «لو حسام حسن أدلى بتصريحات مشابهة ضد أي مدير فني لمنتخب آخر، كانت الجماهير والمسؤولون هيهاجموه فورًا، لكن السؤال هنا: أين الرد الرسمي على تصريحات فاييه؟».



واختتم الإعلامي خالد الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الخسارة يبدو أنها أثرت نفسيًا على مدرب كوت ديفوار، قائلًا بسخرية: «لو عايز تعرف قيمة منتخب مصر، اسأل دروجبا».