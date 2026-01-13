حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات بمدينة العبور

أكد المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على استمرار جهود الجهاز في فرض الانضباط والتصدي لكافة أشكال المخالفات، منوها بأنه تم في هذا الإطار شن حملة مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير.

تنفيذ الإزالات

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة لمبان مخالفة بردود القطعة رقم (١٩) بلوك ( ١٤٠٦٤) بالحي السادس، وذلك لمخالفتها الاشتراطات البنائية المعتمدة.

كما تابعت الحملة أعمالها بتنفيذ قرارات رفع إشغالات وتعديات بالقطعة رقم (٣) مركز فرعي (٣) بمركز خدمات الحي السادس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وبالمرور الميداني على الحي الثاني، تم رصد مخالفة بنائية بالقطعة رقم (٥٠) محلية (٣٤) ، والمتمثلة في زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية للمخالفة، والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

في ذات السياق، أنهت الحملة أعمالها بالمرور على الحي الأول والحي الثاني، حيث تم رفع وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين ونباشي القمامة، والتحفظ على جميع المهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور" أن هذه الحملات مستمرة وبشكل يومي، للتصدي الحاسم لأي مخالفات أو تعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم التهاون مع أي خروج عن القانون.