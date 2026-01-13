قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات بمدينة العبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

أكد المهندس تامر جبر  رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على استمرار جهود الجهاز في فرض الانضباط والتصدي لكافة أشكال المخالفات، منوها بأنه تم في هذا الإطار شن حملة مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير.

تنفيذ الإزالات

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة لمبان مخالفة بردود القطعة رقم (١٩) بلوك ( ١٤٠٦٤) بالحي السادس، وذلك لمخالفتها الاشتراطات البنائية المعتمدة.

كما تابعت الحملة أعمالها بتنفيذ قرارات رفع إشغالات وتعديات بالقطعة رقم (٣) مركز فرعي (٣) بمركز خدمات الحي السادس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وبالمرور الميداني على الحي الثاني، تم رصد مخالفة بنائية بالقطعة رقم (٥٠) محلية (٣٤) ، والمتمثلة في زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية للمخالفة، والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

في ذات السياق، أنهت الحملة أعمالها بالمرور على الحي الأول والحي الثاني، حيث تم رفع وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين ونباشي القمامة، والتحفظ على جميع المهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور" أن هذه الحملات مستمرة وبشكل يومي، للتصدي الحاسم لأي مخالفات أو تعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم التهاون مع أي خروج عن القانون.

القليوبية محافظة القليوبية مدينة العبور حملة مكبرة تنفيذ الإزلات

