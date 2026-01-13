بطنك بتألمك؟.. مشاكل الجهاز الهضمي ضمن أعراض دور البرد بالشتاء

كشف الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ النانوبيو تكنولوجي، أن السمة العامة للشتاء أن يكون مطير وسيكون هناك سقوط أمطار في القاهرة ولكن ليس في نفس قوة المناطق الساحلية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين عبيدة أمير، ونهاد سمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنوع الجذري للمناخ في فصل الشتاء أصبح أمرًا معتادًا.

ولفت إلى أن الشمس تسطع صباحًا مع درجة حرارة مقبولة ثم يكون هناك رياح وأتربة قبل أن تسقط الأمطار مع نهاية اليوم، ولذلك تنبؤات هيئة الأرصاد تتغير كل ساعات.



وأكد أن أدوار البرد تغيرت بعدما كانت أعراضها الرشح والاحتقان والإحساس بتكسير الجسم، فقد أضيف لها مشاكل الجهاز الهضمي وأصبح يستغرق وقتًا أطول.

