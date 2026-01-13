أيمن سمير مستشارا لرئيس جامعة بنها لشئون الابتكار

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور أيمن سمير، الأستاذ بكلية الطب البيطري والمنتدب لجامعة بنها الأهلية، مستشارا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار، بجانب عمله.

يذكر أن الدكتور أيمن سمير يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة بنها ، ومدير برامج كلية الطب البيطرى بجامعة بنها الأهلية.



تعيينات جديدة

كان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة، شملت تعيين الدكتور تامر عرفة، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية علوم الرياضة، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى زكريا، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بشرى عبد الباقي، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية النوعية، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



كما شملت القرارات تعيين كل من: الدكتور محمود صلاح، الأستاذ بقسم هندسة الجيوماتكس بكلية الهندسة بشبرا، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام نظمى، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وقيام الدكتورة إيمان منير، الأستاذ المساعد بقسم الحاسبات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بأعمال وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.