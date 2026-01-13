وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات صفوف النقل من غرفة العمليات المركزية ويشدد على الانضباط

تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس ؛ انتظام سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول في يومها الرابع.

وذلك بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية ! الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام وعدد من القيادات التربوية حيث سادت جميع اللجان أجواء من الالتزام والانضباط وسط تنظيم دقيق ساهم في تهيئة مناخ تربوي آمن ومناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وسلاسة وتركيز.

وقد شهدت جميع اللجان التزاماً كاملاً بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية مع الحرص التام على توفير سبل الراحة والطمأنينة للطلاب أثناء أداء الاختبارات.

كما تمت المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة ومشددا على الحفاظ على انتظام العمل داخل اللجان مشيدا بجهود القيادات التعليمية والعاملين بالمدارس في حسن التنظيم والانضباط.