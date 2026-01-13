قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات صفوف النقل من غرفة العمليات المركزية ويشدد على الانضباط

همت الحسينى

تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس ؛ انتظام سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول في يومها  الرابع. 

وذلك بحضور  بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية !  الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام وعدد من القيادات التربوية حيث سادت جميع اللجان أجواء من الالتزام والانضباط وسط تنظيم دقيق ساهم في تهيئة مناخ تربوي آمن ومناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وسلاسة وتركيز.

وقد شهدت جميع اللجان التزاماً كاملاً بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية مع الحرص التام على توفير سبل الراحة والطمأنينة للطلاب أثناء أداء الاختبارات.

كما تمت المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة ومشددا على الحفاظ على انتظام العمل داخل اللجان مشيدا  بجهود القيادات التعليمية والعاملين بالمدارس في حسن التنظيم والانضباط.

الدقهلية تربيه وتعليم انتظام امتحانات

