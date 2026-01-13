الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل بإدارة شرق التعليمية ببورسعيد

تابع طاهر الغرباوي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، صباح اليوم انتظام سير امتحانات صفوف النقل بإدارة شرق التعليمية، وذلك برفقة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، وتوفير المناخ التربوي الآمن للطلاب.

وشملت المتابعة مجمع مدارس المهندس محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية لغات ، التابع لإدارة شرق التعليمية ، وكان في استقباله شيماء محرم مدير المجمع.

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد، لجان المرحلة الابتدائية التي تضم 12 لجنة بإجمالي عدد 735 طالبا وطالبة ، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية ، وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، فيما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

بورسعيد | الغرباوي يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل بإدارة شرق التعليمية

وأكد وكيل تعليم بورسعيد ، على الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تابع وكيل تعليم بورسعيد، سير الامتحانات بالمرحلة الإعدادية التي تضم 7 لجان امتحانية حيث بلغ عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 135 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة العلوم بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 133 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية وشدد مدير المديرية على الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بأي تجاوزات داخل اللجان.

واختتم طاهر الغرباوي، جولته التفقدية بالمجمع بتفقد لجان المرحلة الثانوية، التي تضم 7 لجان حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي ، وعددهم 140 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي وعددهم 136 طالبا وطالبة امتحان مادة الرياضيات العامة للشعبة العلمية، ومادة الرياضيات البحتة للشعبة الأدبية.

وأشاد مدير المديرية، خلالها بجهود مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدرسة لما بذلوه من عمل متميز أسهم في انتظام دخول الطلاب على أجهزة التابلت، دون أي معوقات وأداء الامتحان عبر المنصة المخصصة بسهولة ويسر.

وأكد طاهر الغرباوي، في ختام المتابعة على استمرار الجولات الميدانية، بكافة الإدارات التعليمية ، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.