قفزة نوعية .. جامعة بني سويف تحطم الأرقام القياسية: 1765 بحثًا دوليًا في عام واحد
شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»
«ماينتس» يفوز على «هايدينهايم» 2-1 في الدوري الألماني
أتلتيكو مدريد بتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
مرأة ومنوعات

برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026: تجاوز التحديات المهنية

العذراء
العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

 الفلك يتوقع لكما حياة عاطفية سعيدة مليئة باللحظات الرائعة، تجاوزا التحديات المهنية بنجاح. يسود الرخاء في حياتكما، وتتمتعان بصحة جيدة.

توقعات برج العذراء عاطفيا

حبيبك يتوقع منك أن تُخصّص وقتًا للحب. قد تشهد بعض العلاقات العاطفية تدخلًا من الأقارب أو الأصدقاء، مما قد يُسبب بعض المشاكل، عليك أيضًا أن تكون مستعدًا للتشاور مع حبيبك عند اتخاذ القرارات المصيرية في الحياة، فهذا سيُقوّي علاقتكما.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب بعض كبار السن بأمراض تنفسية، مما يستدعي عناية طبية كما قد تحدث التهابات وحساسية، وقد يُصاب الأطفال بمشاكل في العين خلال النصف الأول من اليوم. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

تجنب الخوض في صراعات العمل، وركّز على التفاصيل التي تُساعدك على تحقيق نتائج مُرضية. قد تتطلب بعض المهام السفر، بينما سيحتاج متخصصو المبيعات والأعمال إلى ابتكار أفكار جديدة سيشهد متخصصو الموارد البشرية والمالية والتسويق والعمليات والرسوم المتحركة فرص عمل جديدة 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

سينجح بعض رجال الأعمال في جمع التمويل من خلال المروجين على المسافرين توخي الحذر عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

لدكتور علاء عز، الأمين العام باتحاد الغرف التجارية

علاء عز : ننظر إلى شراكة حقيقية مع أصدقائنا في مجتمع الأعمال السوري

أحمد فهمي

أحمد فهمي يكشف مفاجأة عن شخصية يحيى في "2 قهوة"

أمريكا وإيران

بشير عبد الفتاح: انهيار إيران ستكون له عواقب وخيمة تؤثر على أمن وإستقرار هذا الإقليم

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

