طاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟
شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لخطف نجم سيراميكا كليوباترا
الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام
وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
فن وثقافة

اندرو محسن يعلق علي ترتيب أسماء الممثلين في المسلسلات

اندرو محسن
اندرو محسن
يمنى عبد الظاهر

عبر الناقد الفني أندرو محسن، عن دهشته من تفاصيل تترات بعض المسلسلات المصرية الحديثة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يثير التساؤل حول ترتيب أسماء فريق العمل على الشاشة.

وقال محسن فى منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «موضوع تترات المسلسلات في مصر بيزداد غرابة.. فتحت من شويه مسلسل بيت بابا، التتر بيبدأ بالشكل التقليدي، كتابة أسماء الأبطال الرئيسيين ثم الأدوار الأصغر، وبعدين في نهاية الممثلين بيدوا مساحة خاصة لاسمين من الممثلين».

وأضاف: «حد كده ده شفناه قبل كده، بنكمل بقى فريق عمل المسلسل وبعدين يضيفوا اسم ممثل تانى، ثم مجموعة تانية من فريق العمل وصولًا للمنتج ثم اسم ممثل تاني قبل المخرج مباشرة».

وتابع: «إيه الفوضى دى يا جماعة؟.. وازاى كل الأسماء دى بقت شايفه إنها أحق بمساحة لوحدها لكتابة اسمها؟ مع كامل الاحترام ليهم طبعًا».

ويشير أندرو محسن بهذا المنشور إلى التغيرات الغريبة التى تطرأ على ترتيب أسماء الأبطال وفريق العمل في التترات، وهو ما يراه البعض فوضويًا وغير متماسك مقارنة بالأسلوب التقليدى المتبع في تترات المسلسلات.
 

الناقد الفني أندرو محسن أسماء فريق العمل تترات المسلسلات في مصر

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

إمام عاشور

ناقد رياضي يوجه رسالة لـ إمام عاشور قبل مواجهة السنغال

منتخب اليد

منتخب مصر لليد في مواجهة "مغلقة" أمام المغرب قبل السفر إلى رواندا

الأهلي

الوكرة القطري يرفض انتقال موهبة الجزائر إلي الأهلي.. تفاصيل

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

