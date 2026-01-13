اندرو محسن يعلق علي ترتيب أسماء الممثلين في المسلسلات

عبر الناقد الفني أندرو محسن، عن دهشته من تفاصيل تترات بعض المسلسلات المصرية الحديثة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يثير التساؤل حول ترتيب أسماء فريق العمل على الشاشة.

وقال محسن فى منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «موضوع تترات المسلسلات في مصر بيزداد غرابة.. فتحت من شويه مسلسل بيت بابا، التتر بيبدأ بالشكل التقليدي، كتابة أسماء الأبطال الرئيسيين ثم الأدوار الأصغر، وبعدين في نهاية الممثلين بيدوا مساحة خاصة لاسمين من الممثلين».

وأضاف: «حد كده ده شفناه قبل كده، بنكمل بقى فريق عمل المسلسل وبعدين يضيفوا اسم ممثل تانى، ثم مجموعة تانية من فريق العمل وصولًا للمنتج ثم اسم ممثل تاني قبل المخرج مباشرة».

وتابع: «إيه الفوضى دى يا جماعة؟.. وازاى كل الأسماء دى بقت شايفه إنها أحق بمساحة لوحدها لكتابة اسمها؟ مع كامل الاحترام ليهم طبعًا».

ويشير أندرو محسن بهذا المنشور إلى التغيرات الغريبة التى تطرأ على ترتيب أسماء الأبطال وفريق العمل في التترات، وهو ما يراه البعض فوضويًا وغير متماسك مقارنة بالأسلوب التقليدى المتبع في تترات المسلسلات.

