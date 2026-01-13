قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
محافظات

تركيا تعتزم استثمارا صناعيا وزراعيًا ضخمًا في محافظة الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، دينيز جانكايا قنصل عام تركيا، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام للمحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص الغربية على تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم جسور التواصل الاقتصادي والثقافي والسياحي بين الجانبين المصري والتركي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي مستهل اللقاء، رحّب محافظ الغربية بالقنصل العام التركي، مؤكدًا أن العلاقات بين الشعبين المصري والتركي علاقات تاريخية ممتدة، تقوم على الاحترام المتبادل والتقارب الحضاري، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف الدول، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشراكات الدولية في دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة. 

من جانبها، أعربت دينيز جانكايا عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن ما لمسته من كرم وضيافة يعكس أصالة المجتمع المصري وعمق ثقافته.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أشرف الجندي المقومات المتنوعة التي تتميز محافظة الغربية، موضحًا أنها تُعد من المحافظات الغنية بمنتجاتها الزراعية والصناعية والتراثية، وتجمع بين الحضارة العريقة والقدرة الإنتاجية الحديثة، بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات. 

وأكد أن المحافظة تزخر بالعديد من المزارات الدينية والأثرية والتاريخية ذات القيمة العالمية، في مقدمتها المسجد الأحمدي بمدينة طنطا الذي يمثل أحد أهم معالم السياحة الدينية في مصر، إلى جانب متحف طنطا، والمعابد الأثرية في بهبيت الحجارة بمركز سمنود، وبصا الحجر بمركز بسيون، فضلًا عن مسار العائلة المقدسة الذي يحظى باهتمام متزايد كأحد أهم محاور السياحة الدينية عالميًا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تشتهر بقرى منتجة تركت بصمة واضحة على الخريطة العالمية، مؤكدًا أن قرية شبرابلولة تُعد من أهم القرى المصدّرة للياسمين على مستوى العالم، بينما تُعد قرية كتامة واحدة من أكبر مراكز صناعة الأثاث في مصر، إلى جانب 29 قرية منتجة أخرى تنتشر في مختلف مراكز المحافظة، وتعمل في مجالات حرفية وصناعات تقليدية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي وفرصًا واعدة للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

 مشيرا الى أن المحافظة تضع دعم هذه القرى في صدارة أولوياتها، من خلال توفير البنية التحتية والمرافق والتيسيرات اللازمة للمستثمرين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ترحب بكافة أوجه التعاون مع الجانب التركي، سواء في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي، أو في مجالات السياحة والتبادل الثقافي، مشددًا على استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام أي شراكات جادة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على أبناء الغربية، قائلًا: «عروس الدلتا تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون شريكًا قويًا في مشروعات استثمارية ناجحة، ونحن منفتحون على التعاون مع مختلف الدول بما يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

تحقيق تبادل التجاري 

من جانبها، أعربت دينيز جانكايا قنصل عام تركيا عن إعجابها الشديد بمحافظة الغربية، مؤكدة أن زيارتها جاءت بعد أن سمعت كثيرًا عن تاريخها العريق وقراها المنتجة، مضيفة عروس الدلتا أرض تبهرني بتاريخها وثقافتها وتنوعها، واليوم أرى بعيني سر تميزها الحقيقي، خاصة في القرى المنتجة التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية القائمة على العمل والإبداع، وأشارت إلى تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وبحث فرص حقيقية للتواصل بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم بمحافظة الغربية.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية درع المحافظة لدينيز جانكايا قنصل عام تركيا وقامت القنصل بإهداء هدية تذكارية من التراث التركي لمحافظ الغربية وتم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل لبحث سبل تحويل هذه الرؤى المشتركة إلى خطوات عملية، بما يعكس مكانة محافظة الغربية كإحدى المحافظات الرائدة، ويؤكد انفتاحها على العالم، وقدرتها على بناء شراكات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات القنصل التركي تشجيع التبادل التجاري الاستثمار

