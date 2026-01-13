رفع درجة الاستعداد القصوى بالغربية للتعامل الفوري مع تقلبات الأحوال الجوية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال كسح وشفط مياه الأمطار مستمرة على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع تقلبات الأحوال الجوية.

وشدد على أن المحافظة تتحرك وفق خطة استباقية للتعامل مع موجة الطقس الحالية، بما يضمن سرعة التدخل ومنع تراكم المياه على الطرق والمحاور الحيوية وحماية المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه المحافظ بمتابعة مستمرة لحركة المعدات وانتشارها في الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية، مع التأكيد على عدم مغادرة أي سيارة شفط لنطاق عملها إلا بعد التأكد من إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بالكامل.

كما شدد على أن أي تراخٍ أو تأخير في التعامل مع البلاغات غير مسموح به، وأن التقارير الميدانية يتم متابعتها لحظة بلحظة من غرفة العمليات بالمحافظة.

وأضاف محافظ الغربية أن الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي يعملان بتناغم كامل وعلى مدار اليوم للتعامل مع البلاغات فور ورودها، مشيدًا بجهود الفرق الفنية والسائقين والعمال الذين يواصلون العمل دون انقطاع، في ظل حالة الاستعداد القصوى، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية، خاصة بمحيط المدارس والمستشفيات والميادين العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وجّه اللواء الجندي باستمرار رفع كفاءة المطابق وشبكات الصرف أولًا بأول خلال فترات التوقف بين الأمطار، منعًا لظهور أي تجمعات جديدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بوجود أي نقطة مياه تعيق حركة المواطنين أو المركبات..

تفعيل غرف العمليات

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تطورات مفاجئة في الأحوال الجوية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين واستمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي.