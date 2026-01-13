قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بالغربية للتعامل الفوري مع تقلبات الأحوال الجوية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال كسح وشفط مياه الأمطار مستمرة على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع تقلبات الأحوال الجوية.

وشدد على أن المحافظة تتحرك وفق خطة استباقية للتعامل مع موجة الطقس الحالية، بما يضمن سرعة التدخل ومنع تراكم المياه على الطرق والمحاور الحيوية وحماية المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

ووجّه المحافظ بمتابعة مستمرة لحركة المعدات وانتشارها في الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية، مع التأكيد على عدم مغادرة أي سيارة شفط لنطاق عملها إلا بعد التأكد من إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بالكامل.

كما شدد على أن أي تراخٍ أو تأخير في التعامل مع البلاغات غير مسموح به، وأن التقارير الميدانية يتم متابعتها لحظة بلحظة من غرفة العمليات بالمحافظة.

وأضاف محافظ الغربية أن الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي يعملان بتناغم كامل وعلى مدار اليوم للتعامل مع البلاغات فور ورودها، مشيدًا بجهود الفرق الفنية والسائقين والعمال الذين يواصلون العمل دون انقطاع، في ظل حالة الاستعداد القصوى، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية، خاصة بمحيط المدارس والمستشفيات والميادين العامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجّه اللواء الجندي باستمرار رفع كفاءة المطابق وشبكات الصرف أولًا بأول خلال فترات التوقف بين الأمطار، منعًا لظهور أي تجمعات جديدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بوجود أي نقطة مياه تعيق حركة المواطنين أو المركبات..

تفعيل غرف العمليات 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تطورات مفاجئة في الأحوال الجوية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين واستمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل درجة الاستعداد القصوي الأحوال الجوية هطول الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

المنوفية.. الإجراءات التنظيمية النهائية لغلق كوبري مبارك بشبين الكوم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد عددا من المخابز البلدية ومنافذ صرف المقررات التموينية

أعمال تطوير بمدينة العلمين

رئيس جهاز العلمين الجديدة: تكثيف العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من كمبوند مزارين

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد