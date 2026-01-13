محافظ الغربية يتابع حملات الإزالة المكبرة بحي أول وثان ومركز المحلة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بنطاق حي أول وحي ثان ومركز المحلة الكبرى، ضمن خطة الدولة الشاملة لاستعادة حقوقها وتنظيم العمران وفرض سيادة القانون.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات.

وأكد محافظ الغربية أن الموجة الـ28 تستهدف التعامل الجاد مع مختلف صور التعديات، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة وطبقًا للبرنامج الزمني المحدد لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق المستهدف دون تهاون أو استثناءات، وبما يعكس جدية الدولة في مواجهة البناء المخالف من جذوره.

دعم الأسر والعائلات

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووحدات المتغيرات المكانية، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سرعة التنفيذ ودقته، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المواقع، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة يتم رصدها، للحفاظ على ما تم إنجازه ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد محافظ الغربية على أن حماية الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز، وفي إطار يوازن بين فرض الانضباط العام وتحقيق الصالح العام، بما يسهم في استقرار المجتمع وحماية مقدرات الأجيال القادمة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للبناء العشوائي والمخالف، وترسيخ هيبة الدولة على أرض الواقع.