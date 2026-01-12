قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوادث

في أقل من 24 ساعة.. محافظ الغربية يستجيب لتعليقات المواطنين ويشدد الرقابة على مخابز المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لتعليقات وشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وخلال أقل من 24 ساعة فقط، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتنفيذ حملة رقابية عاجلة على مخابز الخبز المدعم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل، وأن سرعة الاستجابة للبلاغات هي نهج ثابت لا تهاون فيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت الجهات الرقابية المختصة اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2025 حملة تفتيشية موسعة استهدفت مخابز الخبز المدعم بنطاق منطقة منشية البكري وعزبة خضر بحي ثان المحلة الكبرى، وذلك للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات التموينية ومعايير سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط مخبز بمنطقة منشية البكري ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات، بالإضافة إلى ضبط مخبزين بمنطقة عزبة خضر لإنتاجهما خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات و8 جرامات على التوالي، في مخالفة صريحة للمواصفات القانونية المعتمدة.

وفي إطار سلامة الغذاء، حررت اللجان المختصة 4 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 7 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها على الفور.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتحرك فور تلقي أي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين عبر القنوات الرسمية، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة بجميع أحياء المحلة الكبرى وكافة مدن ومراكز المحافظة، حفاظًا على جودة الخبز المدعم وصحة المواطنين، وتنفيذًا لرؤية واضحة عنوانها الشفافية والمحاسبة، ورسالتها الدائمة أن صوت المواطن مسموع ومحل استجابة فورية.

اخبار محافظة الغربية تحرير مخالف تحسين خدمات أمن الغربية

