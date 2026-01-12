قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
حوادث

محافظ الغربية: لن نتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يضر بصحة المواطن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة لضبط الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية داخل المحال التجارية والسوبر ماركت.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال الرقابة اليومية لضمان سلامة المنتجات الغذائية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدولة لضبط المنظومة ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق هو أحد أهم أولويات المحافظة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات البسيطة.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء و مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية لتكثيف الجهود الميدانية، وضبط أي مخالفات تتعلق بصلاحية السلع أو تخزينها أو تداولها بطريقة غير آمنة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يضر بصحة المواطن أو يخل بالاستقرار المجتمعي.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى متابعته على مدار الساعة نتائج الحملات المنفذة في مختلف المراكز، منوها بأن المحافظة تقوم برصد الموقف أولًا بأول لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام برفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

