3 أفعال تعرضك لـ غرامة 100 ألف جنيه بقانون المخلفات| احذرها

واجه قانون تنظيم إدارة المخلفات الفوضى البيئية ، وأقر عددا من الضوابط لفرز القمامة في الأماكن المخصصة لها، وفرض غرامات على المخالفين .

و حظر القانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.