6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: 72 كوادرا طبيا استفادوا من المنح التدريبية الخارجية خلال 2025

عبدالصمد ماهر

 أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ عددا من البرامج والمنحة التدريبية الدولية خلال عام 2025، استفاد منها 72 من الكوادر الصحية في مختلف التخصصات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمنح والبعثات، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية وتنمية قدراتهم المهنية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه المنح تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة العنصر البشري ومواكبة أحدث التطورات العلمية والطبية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن البرامج نُفذت بالتعاون مع عدد من الدول، من بينها الصين، الهند، كوريا الجنوبية، وتايلاند.

وأوضح المتحدث الرسمي أن البرامج شملت مجالات ذات أولوية، من أبرزها الصحة العامة، الأمراض المعدية، التمريض، إدارة الرعاية الصحية، السلامة والصحة المهنية ، التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، وصحة الفم والأسنان، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم نقل الخبرات الدولية 

من جانبها، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع المهن الطبية، أن هذه البرامج تسهم في دعم نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات داخل المنظومة الصحية، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء المهني وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وأوضحت الدكتورة منال أسامة، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات، أن تنفيذ هذه البرامج تم وفق معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الإدارة مستمرة في تعزيز التعاون مع الدول والجهات المانحة، بما يدعم تطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية وفقًا للمعايير الدولية.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

كوكب

248 عاما في المدار.. بلوتو يستعد لأول «عام شمسي» منذ اكتشافه

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

موت الكائنات الحية

وميض الحياة الأخير.. سر الضوء الخافت الذي ينطفئ مع موت الكائنات الحية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

