ختام تعاملات الثلاثاء.. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الثلاثاء:

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-أسواق المال الإماراتية تحقق مكسب

-تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

سيطر اللون الأخضر مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت بورصات السعودية، قطر، الكويت، الإمارا والأردن وتباينت مصر والبحرين وتراجعت مسقط .

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الثلاثاء 13 يناير 2026.

سوق الأسهم السعودية

واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءه الإيجابي بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى، وسط استمرار تحسن السيولة.

وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" تعاملاته مرتفعا 1.38% بمكاسب بلغت 148.18 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,893.63 نقطة، ليقترب من مستويات 10900 نقطة بشكل كبير.

وارتفعت قيم التداول بنهاية التعاملات إلى 6.05 مليار ريال، من خلال 279.67 مليون سهم، مقابل 5.1 مليار ريال بكمية بلغت 261.7 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الاثنين.



وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة القطاع الكبرى التي تصدرها قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 2.66%، وصعد قطاع المواد الأساسية 1.78%، وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والاتصالات 1.48%، و0.94% على التوالي.

واقتصرت الخسائر على 6 قطاعات، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي هبط 1.34%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة تراجع بلغت 0.8%.

وشهد السوق الموازي أداء إيجابيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.34%، بمكاسب بلغت 81.35 نقطة، صعدت به إلى مستوى 23,668.29 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

شهدت أسواق المال الإماراتية جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء، حيث نجح مؤشر سوق دبي المالي في اختراق حاجز الـ6300 نقطة، مدعوماً بالأداء التاريخي لسهم "بنك الإمارات دبي الوطني"، بينما حافظ سوق أبوظبي على زخمه فوق مستوى الـ10000 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53%، وكان النجم الأبرز في الجلسة سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" الذي حلق عند مستوى سعري جديد بلغ 30.2 درهم، وهو الأعلى للسهم منذ إدراجه، بعد صعوده بنسبة 1.5%. وتصدر السهم تداولات السوق بسيولة بلغت نحو 70 مليون درهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي نمواً بنسبة 0.28% مغلقاً عند مستوى 10035 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 71.12 نقطة، أي نسبة 0.81 %، ليبلغ مستوى 8818.78 نقطة.

وتم تداول 317.7 مليون سهم عبر 19037 صفقة نقدية بقيمة 88.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 47.51 نقطة، أي ما يعادل 0.59 %، ليبلغ مستوى 8135.20 نقطة من خلال تداول 127.2 مليون سهم عبر 8719 صفقة نقدية بقيمة 21 مليون دينار.

كما كسب مؤشر السوق الأول 80.41 نقطة، أو 0.86 %، ليبلغ مستوى 9424.15 نقطة من خلال تداول 190.5 مليون سهم عبر 10318 صفقة بقيمة 67.6 مليون دينار (نحو 206 ملايين دولار)، وأضاف مؤشر (رئيسي 50)، 81.78 نقطة، أي ما يعادل 0.96 %، ليبلغ مستوى 8617.72 نقطة من خلال تداول 87.3 مليون سهم عبر 5579 صفقة نقدية بقيمة 14.12 مليون دينار.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 66.68 نقطة، أي بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 11229.22 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و925 ألفا و828 سهما، بقيمة 497 مليونا و250 ألفا و425.319 ريال، عبر تنفيذ 32902 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 مليارا و717 مليونا و942 ألفا و432.400 ريال، مقارنة بـ 667 مليارا و900 مليون و528 ألفا و614.072 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم نحو 8.3 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 11.7 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 4.1 مليون سهم من خلال 3,382 صفقة.



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إغلاقًا عند 3,555 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.21%، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.35%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.



وعند مقارنة أسعار إغلاق 105 شركات متداولة اليوم بإغلاقاتها السابقة، أظهرت النتائج ارتفاع أسعار أسهم 49 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 23 شركة.

مؤشرات البورصة المصرية

سادت حالة من التباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل موجة من جني الأرباح ضغطت على عدد من الأسهم، ما انعكس على تراجع القيمة السوقية، رغم تمكن المؤشر القيادي من الإغلاق على ارتفاع.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر بلغت نحو 19.069 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.023 تريليون جنيه، متأثرًا بعمليات بيع على أسهم قيادية وأسهم من فئة الشركات المتوسطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 43,684 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.64%، منهياً التعاملات عند 19,865 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.24% ليغلق عند 52,535 نقطة.

وشهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً سلبياً خلال الجلسة، حيث:

هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.36% مسجلاً 12,707 نقاط.

وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 17,004 نقاط.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,045.14 نقطة بانخفاض وقدره 1.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 995.90 نقطة بارتفاع وقدره 1.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و772 ألفًا و283 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و32 ألفًا و226 دينارًا بحرينيًا، جرى تنفيذها من خلال 123 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 6178.11 نقطة، منخفضا بمقدار 14.5 نقطة وبنسبة 0.23 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6192.57 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 27 مليونا و540 ألفا و979 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 39.5 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 45 مليونا و516 ألفا و810 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.020% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 33.13 مليار ريال.