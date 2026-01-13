قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، مع حرص الكثيرين على تحديد التوقيت الأنسب للشراء أو الادخار، باعتبار الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في مصر على المدى الطويل.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب يسود الأسواق المحلية، انتظارا لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة المقومة بالدولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار 24 سجل سعر بيع 7005 جنيه وسعر شراء 6985 جنيه.
عيار 22 سجل سعر بيع 6420 جنيه وسعر شراء 6400 جنيه.
عيار 21 سجل سعر بيع 6130 جنيه وسعر شراء 6110 جنيه.
عيار 18 سجل سعر بيع 5255 جنيه وسعر شراء 5235 جنيه.
عيار 14 سجل سعر بيع 4085 جنيه وسعر شراء 4075 جنيه.
عيار 12 سجل سعر بيع 3505 جنيه وسعر شراء 3490 جنيه.
سجلت الأونصة سعر بيع 217900 جنيه وسعر شراء 217190 جنيه.
وسجل الجنيه الذهب سعر بيع 49040 جنيه وسعر شراء 48880 جنيه.

أداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار على المستويين المحلي والعالمي. ويواصل عيار 21 تصدره قائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يحققه من توازن بين السعر وقوة الطلب.

أسعار الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل فوري على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط. وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وعلى الرغم من الاستقرار الحالي، سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيها، في ظل حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لاتجاهات السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 بالمئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدفوعا بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب الفوري والعقود المستقبلية.

توقعات الأسواق خلال الفترة المقبلة

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

وفي المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وهو ما يدعم بقاء الذهب ضمن دائرة الاهتمام كملاذ آمن للمستثمرين.

