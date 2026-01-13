رانيا المشاط : سكن لكل المصريين مبادرة غير مسبوقة خصصت لها الدولة 200 مليار جنيه

أكد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سكن لكل المصريين من البرامج الرئيسية وأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية، مضيفة أن البرنامج مبادرة غير مسبوقة.

واضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال احتفالية سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الانجاز، بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، متابعة أن كل مشروعات الدولة ضيافغة وطنية.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سكن لكل المصريين مبادرة غير مسبوقة خصصت لها الدولة 200 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها، وعملت الدولة من خلال سكن لكل المصريين على تحسين برامج الاسكان الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى انه تعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تحديث الخرائط الاستثمارية للمحافظات.