الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
بنمو 183%.. ارتفاع عملاء التمويل الاستهلاكي لـ9.2 مليون عميل خلال 10 أشهر

علياء فوزى

ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ10 الأولي من العام 2025- الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025-، إلى 9.2 مليون عميل مقابل 3.2 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 182.7%.

وقفزت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي لنحو 74.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ 47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 58%. 

وجاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية، في مقدمة  السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025، بنسبة 18.2 % من إجمالي قيمة التمويلات ثم  السيارات والمركبات، بنسبة 18.1%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 16.6%، ثم هواتف محمولة بنسبة 4.9%.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

